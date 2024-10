Satiksmes negadījumos cietuši 11 cilvēki; pieķerti daudzi smagi iereibuši šoferi

Par sēšanos pie stūres, ja alkohola koncentrācija organismā pārsniedz 1,5 promiles, ir paredzēta kriminālatbildība un papildus sodam tiek konfiscēta arī automašīna, ja tā pieder pārkāpējam. Ja spēkrats pašam dzērājšoferim nepieder, tad no viņa papildus sodam piedzen naudas summu, kas var sasniegt vadītā transportlīdzekļa tirgus vērtību. Aizvadītajā diennaktī deviņi no pieķertajiem stiprā reibumā esošajiem autovadītājiem bija sēdušies pie stūres savam transportlīdzeklim, tātad viņam spēkrats tiks konfiscēts, bet pārējiem sešiem būs jāmaksā valstij naudas summa atkarībā no pārkāpumā izmantotā transportlīdzekļa vērtības.