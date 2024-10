‘’Vivi’’ skaidros skolēniem par vandalisma ietekmi uz vilcienu satiksmi

‘’Situācijas, kad vilcieni starp braucieniem vai stāvēšanas vietās tiek apzīmēti, kopumā nav unikālas ne Latvijā, ne Eiropā un citur pasaulē. Ar grafiti tiek apzīmēti gan pasažieru vilcieni, gan kravas vilcieni, un tā ir globāla problēma, ar kuru cīnās daudzas valstis, sadarbībā ar tiesībsargājošajām institūcijām organizējot gan kopīgas kampaņas, gan nosakot ļoti bargus sodus grafiti veicējiem. Arī mēs regulāri piedalāmies Railpol (European association of Railway Police Forces) organizētajās kampaņās, kas vērstas uz aktivitātēm drošības līmeņa paaugstināšanai dzelzceļa objektos un to tuvumā,’’ norāda AS “Pasažieru vilciens’’ valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.