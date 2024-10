"Latvija jau ilgi ir mana atbildība" Krievijas opozicionārs Dmitrijs Savins par Latvijas pilsonības iegūšanu

Manuprāt, mums šobrīd vajag strādāt ar jauniem likumiem, latviešu valodas administratīvajiem likumiem, jāstrādā pie efektīvām skolas sistēmām. Bet arī vajag saprast, ka Dostojevskis vai Bulgākovs nav problēma. Mūsdienas masām ražotais saturs no Putina Krievijas ir reāls drauds. Seriāli un filmas no Maskavas, kā piemēram, “Pacana vārds” un citi. Tas saturs ir hibrīda kara daļa, un mums jādara ar to kaut kas.