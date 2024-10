"Bolt Drive" avāriju, kuras dēļ Annai piestādīts teju 9 tūkstošu eiro liels rēķins, esot izraisījis kāds iereibis vīrietis

Jautāts par to, kādēļ Annai piecas stundas konkrētajā situācija neesot izdevies sazināties ar "Bolt Drive" klienta servisu, Kažoks norāda uz sistēmas īpatnībām. "Mēs izmantojam automatizētas atbildes. Ar to palīdzību varam sakārtot pieprasījumus pēc to prioritātes. Lai gan automatizētā sistēma palīdz ātri un efektīvi sakārtot visus ienākošos pieprasījumus, steidzamos gadījumos "Bolt Drive" lietotājiem pastāv iespēja pieteikt telefona sarunu ar "Bolt" klientu servisa pārstāvi. Zvana pieprasīšana ir pieejama tikai aktīvas rezervācijas laikā, kur "Bolt" lietotnē uzrādīsies poga "Klientu atbalsts" un funkcija "Pieprasīt zvanu". Pirms telefona sarunas pieprasījuma iesniegšanas vienmēr lūdzam īsi aprakstīt aktuālo problēmu. Vienlaikus aktīvi strādājam pie tā, lai uzlabotu klientu apkalpošanas servisa kvalitāti un apkalpošanas ātrumu," norāda "Bolt Drive" pārstāvis.