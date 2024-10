Priecīgāko valstu topā Latvija ierindojas otrajā vietā no beigām

Savukārt valstis, kurās dzīves apmierinātība visvairāk pieaugusi, ir Kipra (no 6,2 līdz 7,5), Bulgārija (no 4,8 līdz 5,9), Igaunija (no 6,5 līdz 7,2), Slovēnija (no 7,0 līdz 7,7) un Grieķija (no 6,2 līdz 6,9).