Ventspils dome neizskatīs priekšlikumu nojaukt Fabriciusa pieminekli

Pēc Ventspils mēra vārdiem, piemineklis līdz šim nav nojaukts, jo to neprasot pirms pāris gadiem pieņemtais likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi ar demontējamo objektu sarakstu. Minētajā sarakstā nav uzskaitīts neviens Ventspilī esošs piemineklis, piebilda Vītoliņš. Ventspils pašvaldības rīcībā gan esot Ventspils muzeja sniegtais Fabriciusa darbības novērtējums, kas nav viennozīmīgs.