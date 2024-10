Par uzbrukumu LGBT+ kopienas pārstāvjiem vīrietim piespriests septiņu mēnešu cietumsods

Tāpat tiesa nosprieda piedzīt no Zaripova cietušā Līvaja Amareina labā kompensāciju par mantisko zaudējumu 103 eiro un kompensāciju par morālo kaitējumu 2500 eiro apmērā. Nospriests piedzīt no Zaripova cietušās Alisas Abramovas labā kompensāciju par mantisko zaudēju 57 eiro un kompensāciju par morālo kaitējumu 2000 eiro, kā arī piedzīt no Zaripova valsts labā procesuālos izdevumus 840 eiro par aizstāves sniegto juridisko palīdzību.