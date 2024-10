Apkure Latvijā - viena no dārgākajām Eiropā?...

Kā maksāt mazāk? Renovēt dzīvokļu fondu. Latvijā to varēja izdarīt ar atbalstu no valsts aģentūras Altum. Taču nauda šajā programmā pagaidām ir beigusies. Gada beigās vai nākamā sākumā tiks atklāta nākamā programma. Tajā būs pieejami 173 miljoni - no šiem līdzekļiem mono segs 40% renovācijas, ieskaitot PVN. Vai ar to pietiek? Krasnopjorovs uzskata, ka nē. Veco māju Latvijā ir parāk daudz.