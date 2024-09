Vecpiebalgā aizber slaveno ūdensrožu dīķi – vai pilsētas galvenā vērtība tiek iznīcināta?

"Mēs ļoti labi apzināmies Vecpiebalgas ūdensrožu vērtību un cienām Jāņa Sniedzes veikumu, kā arī viņa pēcteču centienus tās saglabāt. Lai ūdensrozes turpinātu dzīvot un priecētu gan vietējos iedzīvotājus, gan pagasta viesus, bija pēdējais brīdis veikt dīķa tīrīšanas darbus, atbrīvojot to no visa liekā, kas gadu gaitā sakrājies. Tajā pašā laikā bija nepieciešams arī pamatīgāk ravēt ūdensrozes, jo to ar rokām vairs nebija iespējams izdarīt. Ūdensrozes nav iznīcinātas – tās ir ievietotas īpaši izveidotā pagaidu mājvietā un ieziemotas, lai pēc dīķa tīrīšanas darbiem atgrieztos ierastajā vietā," skaidro Burdaja.