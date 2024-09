Notiks britu un franču vokālās kamermūzikas vakars...

Koncerta pirmo daļu atklās britiem raksturīgā misticisma garā rakstītās spokaini burvīgās Britena šūpuļdziesmas. /A Charm of Lullabies/ (1947) kā arī Latvijas pirmatskaņojums R. Vona - Viljamsa mīlestības sonetiem /The House of Life/ (1903) ar Dantes Gabriela Roseti tekstu. Koncerta otrajā daļā klausītāji dzirdēs ironiski lakoniskās F. Pulenka /Banalités/ (1940) un noslēgumā Morisa Ravela fantasmagoriskās Dona Kihota dziesmas Don Quichotte à Dulcinée/ (1932-33). Ivara Vācera veidotā gaismas partitūra radīs telpu, kur iztēlei brīvi ceļot skaņu pasaulē.