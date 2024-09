Gada jaudīgākais mārketinga pasākums Baltic Brand Forum jau šonedēļ

Foruma otrā daļa norisināsies no plkst. 15.00 līdz 17.00, kurā uz skatuves kāps nozarē atzīti pārstāvji, kā Kriss Stīvensons no OMG ar strukturētu stāstījumu, kā mainīsies mediju nozare, un Salma Gaja Tophama no OATLY, kura atklās, kā viņu zīmols, kas bija viens no daudziem, izauga līdz vienam no atpazīstamākajiem piena aizstājējiem pasaulē. Foruma otrajā daļā norisināsies vairākas diskusijas, kurā mediju un mārketinga ekspertu grupa apspriedīs efektīvākos veidus, kā ar zīmola saturu sasniegt un piesaistīt patērētājus, un tiks plašāk izklāstīti Brand Capital pētījuma aktuālie dati. Otrās daļas noslēgumā uzstāsies Rīgas cirka direktore Māra Pāvula, un vēlāk klātesošos priecēs akrobātisks priekšnesums.