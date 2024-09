Nopietni? Rīdziniekiem turpmāk būs jāsedz izmaksas arī par maksāšanas paziņojuma saņemšanu

Ja ir iestājies zemes likumiskās lietošanas maksas samaksas nokavējums, no šī gada 1.jūlija parādnieks zemes īpašniekam atlīdzina katra kavēta maksājuma atgūšanas izdevumus 30 eiro apmērā. Izdevumu atlīdzināšana neatbrīvo parādnieku no pienākuma atlīdzināt zemes īpašniekam radušos zaudējumus, ciktāl tie pārsniedz minētos izdevumus. To nosaka likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38.panta ceturtā daļa.