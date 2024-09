Siguldā atklāta Gitas Šmites izstāde “Klusā daba ar mierlaiku mantojumu"

Izstāde “Klusā daba ar mierlaiku mantojumu” apskatāma kultūras centrā “Siguldas devons” līdz 2. oktobrim. Apmeklētāji to varēs apmeklēt bez maksas kultūras centra darba laikā - no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00, kā arī sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.