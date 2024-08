Saulkrastos vēl nepanāk vienošanos par to, kur sāksies un beigsies nūdistu pludmale

Šajos noteikumos plānots noteikts precīzas Saulkrastu peldvietas “Centrs” un Saulkrastu novada Nūdistu pludmales robežas. Nūdistu pludmales robežas plānots noteikt 1,2 km attālumā no pēdējās mājas Bātciemā un 1,2 km attālumā no pēdējās mājas pie Baltās kāpas, kas nozīmē, ka Nūdistu pludmale tiek pārcelta par apmēram 200 m tālāk no vietas, kur tā sākas šobrīd (skatoties no Baltās kāpas) un būs mazliet tuvāk Bātciemam.