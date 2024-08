Par pieskaitāmu atzīta sieviete, kura Jūrmalā bez acīmredzama iemesla mēģināja noslepkavot vietējo iedzīvotāju

Šā gada 16. maijā kāda 1949. gadā dzimusi sieviete brauca ar autobusu no Kauguru tirgus uz Kauguru parka apkaimi Jūrmalā. Autobusā viņai pretī sēdēja nepazīstama gados jaunāka sieviete. Telšu ielā 1949. gadā dzimusī sieviete izkāpa no autobusa un devās uz savu dzīvesvietu, arī minētā svešiniece izkāpa no autobusa un viņai sekoja. Svešiniece no mugurpuses uzbruka viņai ar nazi. Kad cietusī pakrita, ļaundare mēģināja viņai iedurt arī krūtīs.