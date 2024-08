Par viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi Rimšēvičam piespriests sabiedriskais darbs

Rezultātā e-veselības sistēmā tika ievadīta nepatiesa informācija par to, ka apsūdzētā persona it kā ir vakcinēta pret Covid-19. Apsūdzētā persona, apzinoties, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots, izmantoja to un brīvi pārvietojās Covid-19 infekcijas izplatības laikā. Rīgas pilsētas tiesā atrodas vēl viena lieta pret Rimsēviču. Lieta saistīta par centieniem panākt nepatiesu liecību sniegšanu, kurā kopā ar Rimšēviču uz apsūdzēto sola sēdies uzņēmējs Uģis Tabors.