Sadziedāšanās, danči un plikais skrējiens - Saulgriežu festivālā Pālē

“Tradicionālo saulgriežu svinēšana palīdz rast harmoniju un līdzsvaru mūsu dzīvē, piedāvājot iespēju atslēgties no ikdienas steigas un atjaunot saikni ar dabu. Saulgrieži ir veids, kā saglabāt un attīstīt mūsu bagāto lībisko kultūras mantojumu, kas ir būtiska Vidzemes identitātes sastāvdaļa. Lībiešiem vienmēr bijusi cieša saikne ar dabu, un šie svētki ir iespēja atkal piedzīvot šo īpašo saikni, kas mūsdienu pasaulē bieži tiek aizmirsta. Saulgrieži apvieno cilvēkus kopienā, veicinot savstarpējo sapratni, atbalstu un kopīgu prieku, kas ir būtiski mūsu sabiedrības stiprināšanai. Uguns rituāls un citi saulgriežu rituāli palīdz atbrīvoties no negatīvām emocijām un vecām problēmām, ļaujot sākt jaunu, tīru dzīves posmu. Piedaloties šajos svētkos, ikviens var izbaudīt tradicionālās kultūras pieredzi, kas bagātina mūsu dzīvi un dod jaunas emocijas un iespaidus. Daudzi ticējumi uzsver maģisko iedarbību, piedaloties saulgriežu naktī. Tās laikā cilvēki var piedzīvot īpašu enerģiju un spēka pieplūdumu. Saulgrieži ir laiks, kad mēs vairojam to, ko vēlamies savā dzīvē, un atbrīvojamies no liekā. Šie svētki dod iedvesmu un spēku nākamajam gadam, nākamajam dzīves cēlienam,” stāsta producents un folkloras kopas Malībieš’ vadītājs Reinis Druvietis.