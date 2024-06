"Laikam jau par to jāsāk runāt publiski!" Stabulnieku pagasta pārvalde pikta par vietējo bērnu ēverģēlībām

"Lieta tāda, ka kameras piefiksējušas arī to, ka ar "kaķeni" tika akmentiņi lingoti pa pagasta ēkas ieejas durvju stiklu, turklāt pielauztie zari, izpurgātie košumaugu lapas un ziedi, piemētātās saldumu iesaiņojumu drazas, tiek atstātas jau krietnu laiku regulāri. Tāpēc šoreiz nolēmām runāt ar bērnu vecākiem šādā veidā, ka citādi nelīdz. Ar nieka akmentiņiem un pāris lapām viss sākas un aiziet plašumā. Vai tiešām bērnu un pusaudžu vecākiem vajag liekus finansiālos izdevumus, lai pēc tam, piemēram, gādātu jaunu stiklu pagasta ārdurvīm? Vai tiešām vecāki to var atļauties, apmaksāt nepieskatīto bērnu un pusaudžu nedarbus?...un toreiz, kad nebija telefonu un interneta, vairums bija nodarbināti, aizņemti ar jēgpilnām aktivitātēm visos gadalaikos, bleņām un ļaunprātīgiem nedarbiem īsti nebija laika, bija grāmatas jālasa, saimes darbos jāpalīdz, dārzi jāravē, lai ziemu saimei iztikšana un daudz citu jēgpilnu nodarbju bija arī brīvajā laikā... tagad taču arī bērnu un pusaudžu audzināšanas un izglītošanas pasākums atstāts interneta ziņā...vecākiem, pat labu gribot, arī aizrādīt neko nevar, kā saka, atturēt no grēka un lielām nepatikšanām, tūliņ apvainojas...tad kā runāt?...klusēt un skatīties, kā vecāki paši pēc tam cieš gan morāli, gan finansiāli, vai viņiem to patiešām vajag?...mēs to nenovēlam...ceram uz sapratni..." aicina pārvalde.