“Palīdzi Dakterim klaunam” akcijā saziedoti vairāk kā 30 tūkstoši eiro

"Mums ļoti nozīmīgi ir redzēt atbalstu dakteru klaunu esamībai un darbam no līdzcilvēku puses, kas izvēlas ziedot, no partneriem un draugiem, kas mūs atbalsta, tas noteikti dod mums spēku un palīdz neapstāties. Taču vissvarīgākie cilvēki, kas šo ceļu iet - ir paši dakteri klauni, tieši viņi ir mūsu programmas sirds, spēks un dvēsele. Jaunie ceļabiedri mums vienmēr ir vajadzīgi, it īpaši reģionos. Tādēļ pateicoties saziedotajiem līdzekļiem mēs pēc dažu gadu pārtraukuma varēsim sākt jauno dakteru klaunu atlasi un mācības," stāsta Milovska, aicinot interesentus pieteikties dakteru klaunu atlasei.