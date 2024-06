"Cert.lv": Latvijā pagaidām nav konstatēts neviens incidents saistībā ar vēlēšanu sistēmām vai vēlēšanu drošību

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 8.jūnijā, kad varēs balsot no plkst.8 līdz 20. Eiropas Parlamenta vēlēšanās būs iespējams balsot jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā, vai arī kādā no 50 iecirkņiem ārvalstīs. Iepriekšējā balsošana Latvijas iecirkņos iespējama 6.jūnijā no plkst.16 līdz 20 un 7.jūnijā no plkst.13 līdz 18.