Latvijā notiks "Baznīcu nakts", apmeklētājus aicina iepazīt valsts sakrālo mantojumu

"Baznīcu nakts" tradicionāli norisinās no plkst.10 līdz 24. Tajā kopīgi piedalās dažādas Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. "Baznīcu nakts" ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 20 gadiem notika pirmais šāds kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. No 2012.gada "Baznīcu nakts" notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.