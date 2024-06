Tualešu problēma Daugavpilī, neapzinīgie Jelgavas riteņbraucēji un mēslotāji visā Latvijā: kriminālā province

Nepaiet ne mēnesis, ka kāda no Latvijas pašvaldībām sociālajos tīklos nebūtu sūkstījusies par šmucīgajiem novadniekiem. Pirms nedēļas rājienu no pašvaldības saņēma neapzinīgākie Limbažu novada iedzīvotāji: “Limbažu novadā, tai skaitā, Limbažu pilsētā ir izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. Aicinām iedzīvotājus konteineros likt TIKAI šķirotus atkritumus. Uz katra konteinera ir norāde, ko tajā drīkst likt.



Diemžēl pie šiem konteineriem iedzīvotāji novieto sadzīves priekšmetus, mēbeles un matračus. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un izmantot Limbažu, Alojas un Salacgrīvas Šķiroto atkritumu laukumus, tajos dažādas, nederīgas, savu mūžu nokalpojušas lietas, var nodot bez maksas. Ja redzat kādu, kurš novieto pie šķiroto atkritumu konteineriem lielgabarīta vai sadzīves atkritumus, lūdzam piefiksēt (nofotografēt) pārkāpēju un informēt par to pašvaldības policiju – 22 017 882. Atceries, ka Tu maksā par tiem, kas negodprātīgi izmanto atkritumu novietošanu tur, kur tas nav atļauts.”