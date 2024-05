FOTO: rotās pausta cilvēka un dabas radošuma simbioze — galerijā "Putti" atklāj izstādi "Vai te kāds ir?"

"Šī izstāde ir rotu formas un materialitātes valodā iemiesots stāsts par cilvēka un dabas radošuma simbiozi. Par gadsimtu ilgām attiecībām, kurās skolnieks ir mācījies no skolotāja, līdz vienā mirklī sajuties tik liels, ka no tā aizmucis, savā arogancē atļāvies to piesmiet, un tagad pazemīgi meklē ceļu atpakaļ, saprotot, ka viens un bez padoma nespēj izdzīvot.

Izstādē piedalās 40 starptautiskie laikmetīgo rotu mākslinieki," teikts izstādes aprakstā.