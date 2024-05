Auto ziņas: kāpēc lauksaimniecības tehnikai vajadzīga laba degviela?

"Neste Latvija" saviem klientiem piegādā degvielu, kam pievienota atjaunīgā dīzeļdegviela "Neste MY". Lauksaimnieki izmanto to pašu dīzeļdegvielu, tikai tā ir iekrāsota. Nekvalitatīvas degvielas izraisītas problēmas lauksaimniecības tehnikā var sagādāt daudz nopietnākus zaudējumus nekā vieglajā dīzeļauto. Remonts, ja tāds nepieciešams, var ieilgt, bet darbi tīrumā negaida. No zemas kvalitātes degvielas var ciest arī cieto daļiņu filtri, kas ir lielāki un dārgāki nekā vieglajos dīzeļauto. Tāpēc saimniecības, kas izmanto modernu tehniku, ir prasīgas pret degvielas kvalitāti.