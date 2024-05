Mediķiem grib noteikt atbildību par ētikas pārkāpumiem

Viens no ierosinājumiem paredzēja noteikt pienākumu pacientu sūdzības pieņemt un izskatīt jau pašās ārstniecības iestādēs. Tas Veselības inspekcijas ieskatā būtu bijis jānosaka ne vien pacientu tiesību likumā, bet arī Ārstniecības likumā, taču šobrīd vai un kā to darīt, atkarīgs no katras atsevišķās iestādes. Un pat ja iestādēs to formāli dara, ne vienmēr tas ir zināms pacientiem. “Inspekcija regulāri pie tā strādā, apmeklē veselības aprūpes iestādes, tiekas ar iestāžu vadību un akcentē šos jautājumus, ka tas ir jādara nopietni sistēmiski un sistemātiski. Kā – tas ir saistīts ar konkrēto iestādi, tās izmēru, vai tas ir atsevišķs cilvēks, bet jebkurā gadījumā, pacientam ir jābūt skaidrai bildei, skaidrai ceļa kartei, kur un kā viņš var iet,” skaidroja Veselības inspekcijas Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājs Arnis Bluķis.