Apcietināts jaunietis, kurš, iespējams, piekāva mūziķi Horenu Stalbi

Viņš pieļauj, ka kāju salauzis tāpēc, ka sitienu bija centies mazināt, sperot to atpakaļ. “No sākuma no tā šoka pat nesapratu, kas ir noticis. Biju uz mirkli zaudējis samaņu, atjēdzoties redzēju, ka Kristaps pārliecies man pāri. Gulēju asins peļķē uz baltām flīzēm… Tualetē nomazgājāmies, sakopāmies, bija turpat viesnīca paņemta, braucām uz to. Nākamajā dienā Dobeles pusē vēl bija pasākums, domāju – pielikšu ledu pie sasitumiem, paturēšu, paliks labāk. Taču nākamajā dienā sāka likties, vai tikai nav izmežģīta arī potīte…” turpina Horens.