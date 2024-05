"Palīdzēt aizbraukt?" ukraiņu kosmetoloģe Latvijā saņem draudu vēstules

Un to pierāda arī atsevišķi fragmenti no publiskotā audioieraksta, lai gan tie kopumā ir izrauti no konteksta un pasniegti sagrozītā formā: “Es neslēpju savus izglītības dokumentus, bet tie nestāv arī darba kabinetā. Pie kabineta sienām vispār nekarājas nekādi sertifikāti, un tāpēc es nesaprotu, kā jaunā dāma tos tur varēja “redzēt”! Dažādu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu tiešām netrūkst, ar ko vienmēr esmu lepojusies, taču tie nekarājas pie sienām. Tas ir “literārs izpušķojums” nevis “fakti”. Tāpat tikšanās laikā nemeklēju “Google” meklētājā informāciju par simptomiem (kā tas tagad tiek pasniegts), jo tos labi pārzinu, bet gan meklēju uzskatāmus attēlus, lai parādītu abām dāmām, kādēļ viņu uzstādītā “diagnoze” nav pareiza. Vēl jo vairāk – es mēģināju nevis ”pierunāt”, bet gan “atrunāt” jauno dāmu no manipulācijām. Galu galā – nevis es gāju pie Marijas Livmanes kaut ko “pārdot”, bet gan viņa nāca pie manis uz konsultāciju. Tagad, protams, nožēloju, ka ļāvos šai provokācijai un vispār piekritu kaut ko darīt.”