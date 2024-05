"Skrējējus" brīdina pa telefonu - kā auto iznomātāji cīnās ar pārgalvjiem pie stūres?

"Bolt Drive" galvenā prioritāte ir nodrošināt gan lietotāju, gan sabiedrības drošību, vienlaikus uzlabojot mobilitāti pilsētās. Mūsu mērķis ir veicināt atbildīgu braukšanas praksi, lai ikviens "Bolt" lietotājs var baudīt drošus braucienus. Līdz ar to mēs liekam lielu uzsvaru uz ceļu satiksmes drošību, izstrādājot un piedāvājot arvien jaunus tehnoloģiskos risinājumus un izglītojošus pasākumus tās uzlabošanai. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc notiek ceļu satiksmes negadījumi, ir ātruma pārsniegšana, tāpēc esam ieguldījuši līdzekļus jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādē, lai no "Bolt Drive" platformas izslēgtu autovadītājus, kuri noteikumus rupji pārkāpj," pauž Kažoks.