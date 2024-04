Nedēļas nogalē Cēsīs plāno būtiskus satiksmes ierobežojumus

Savukārt svētdien no plkst.9.50 līdz plkst.12 Cēsīs būs slēgta satiksme Niniera ielā no Valmieras ielas līdz Aldaru ielai, Lenču ielā no Aldaru ielas līdz Vienības laukumam, kā arī ierobežos satiksmi Kraukļu un Kļavu ielā. No plkst.11.30-12.30 būs ierobežota satiksme Birzes ielā posmā no Lenču ielas līdz Ielejas ielai, Vienības laukumā (Valmieras iela gar Hotel Cēsis); Birzes ielā.