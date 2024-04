Pirms Eiroparlamenta vēlēšanām partiju līderis ir "Nacionālā apvienība"

21,5% aptaujātajiem aprīlī bijis grūti pateikt, par ko viņi balsos EP vēlēšanās, savukārt 18,4% atzina, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Salīdzinot ar aptauju martā, ir pieaudzis to gan to cilvēku skaits, kuriem ir grūti pateikt savu iespējamo izvēli, gan to balsstiesīgo skaits, kuri nolēmuši vēlēšanās nepiedalīties.