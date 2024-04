Turpmāk būs vieglāk sodīt par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem citā ES dalībvalstī

EP ziņotājs Kosma Zlotovskis (ECR, Polija) teica: "Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas un to rīcībā jābūt efektīviem instrumentiem, lai sodītu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no ārvalstīm. Atjauninātie noteikumi palīdzēs to nodrošināt, turklāt tie būs izdevīgi arī autovadītājiem, kuri saņems informāciju noteiktā laikposmā, viņiem saprotamā valodā un ar pārsūdzības procedūras aprakstu. Aizliegums izmantot privātos uzņēmumus naudas sodu iekasēšanai efektīvi pasargās autovadītājus no krāpšanas un personas datu noplūdes."