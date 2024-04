VIDEO: autobusā Valka-Rīga izceļas konflikts ar pasažieri; kautiņš turpinās arī uz ielas

"Piedzeries vīrietis izgāza autobusa salonā alkohola kokteili un autobusa šoferis palūdza sakārtot, vienlaikus ievērojot, ka uz sēdvietām ir somas. Šoferis to norādīja, taču šis dzērājs nereaģēja. Autobusa šoferis apstājās tuvākajā pieturā un lūdza vīrieti novākt somas no sēdvietām, taču viņš to ignorēja. Tad autobusa šoferis pavēlēja izkāpt no autobusa.