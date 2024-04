Valsts policija sāk kriminālprocesu par Horena Stalbes piekaušanu

Viņš pieļauj, ka kāju salauzis tāpēc, ka sitienu bija centies mazināt, sperot to atpakaļ. “No sākuma no tā šoka pat nesapratu, kas ir noticis. Biju uz mirkli zaudējis samaņu, atjēdzoties redzēju, ka Kristaps pārliecies man pāri. Gulēju asins peļķē uz baltām flīzēm… Tualetē nomazgājāmies, sakopāmies, bija turpat viesnīca paņemta, braucām uz to. Nākamajā dienā Dobeles pusē vēl bija pasākums, domāju – pielikšu ledu pie sasitumiem, paturēšu, paliks labāk. Taču nākamajā dienā sāka likties, vai tikai nav izmežģīta arī potīte…” turpina Horens. Aizbraucis uz Dobeles slimnīcu, kur uztaisīts rentgenu un secināts – tas, ka deguns lauzts, ir štrunts, jo ir lauzta arī kāja. Lai lūzums pareizi sadzītu, bijis nepieciešams Rīgā veikt operāciju. “Paldies Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcai, kur tiku aprūpēts no galvas līdz kājām! Paldies Dievam, ka visu dzīvi nodarbojos ar sportu, tāpēc esmu vispār palicis dzīvs,” spriež mūziķis. Viņš cer, ka “Dobele ar šo tiks attīrīta no ļaundariem – vietējām “lupatām”, kam patīk izkauties, jo krimināllieta ir ierosināta”. “Man ir kolosāls advokāts, un cietumsods viņiem izskatās uz septiņiem gadiem,” nosaka Horens. Nekāda ļaunuma pret uzbrucējiem viņam neesot, jo “viņi paši ir sevi sodījuši”.