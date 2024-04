Stiprs sniegs apgrūtina braukšanu: LVC aicina vadītājus būt īpaši piesardzīgiem

Šobrīd, Latvijas valsts ceļi brīdina par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Stalbei, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei, Bauskas šosejas (A7) visā garum, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā Kūdras līdz Usmai.