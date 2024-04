Mopēds “Rīga”, motocikls ar blakusvāģi un citi no upes savulaik izvilkti krāmi — Jelgavā notiks unikāla zemūdens talka Driksā

“Niršana ir aizraujoša brīvā laika pavadīšana. Lielupe un Driksa atsevišķās atpūtas zonās ir sakoptas, taču citos posmos tās joprojām glabā dažādas vēstures liecības. Kopā ar domubiedriem nelielas talkas esam organizējuši jau iepriekš. No Driksas pie Jāņa Čakstes bulvāra no ūdens esam izcēluši vairākus nomas elektroskrejriteņus, no Lielupes – mopēdu “Rīga”, motociklu ar blakusvāģi, iepirkumu ratus, vēsturisku šaujamieroci, bērnu velosipēdu, automašīnas lukturi, dažādus darbarīkus, kā arī pudeles un zvejnieku piederumus,” stāsta Šota Plijevs.