Valainis neapmierināts ar kandidātiem LIAA vadītāja amatam

Taujāts, vai situācija neizskatās pēc vēlmes iedabūt amatā savu kandidātu, apejot konkursu, ministrs to noraidījis. Viņš gan nenoliedz, ka atsevišķi atsijātie ir vērsušies arī pie viņa: “Ir pie manis vērsušies cilvēki, informējot par to, ka viņiem ir plāns pārsūdzēt, un snieguši dažāda veida ziņojumus un pārdomas par visu šo procesu." Paralēli politikas kuluāros izplatoties runas, ka Bļodnieces kandidatūra tiekot lobēta gan no atsevišķu politiķu, gan uzņēmēju puses.