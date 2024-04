Narkoloģe: Latvijā atsevišķās sabiedrības grupās mazinās alkohola patēriņš

Maldīgs ir uzskats, ka pastāv droša alkohola deva

„Pretēji agrāk pieņemtajam, mūsdienu pētījumi apliecina, ka droša alkohola deva nepastāv. Jebkurš alkohola daudzums ir kancerogēns un nodara kaitējumu organismam, ietekmējot visas orgānu sistēmas līdz pat šūnu kodolu līmenim. Atsakoties no alkohola, organisms tiek pasargāts no intoksikācijas radītās slodzes, netiek kaitēts orgānu darbībai, un šūnas un to ģenētiskais kods netiek ietekmēts negatīvi. Sadzīviskā līmenī organisms funkcionē salāgotāk, var efektīvāk izmantot katru dienas minūti un visus organisma resursus, tostarp kognitīvās, koncentrēšanās spējas un atmiņu, arī metabolisms un miega cikli atbilst normai,” alkohola patēriņa samazināšanas ieguvumus uzsver narkoloģe Ilze Maksima.