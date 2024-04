Rīgā talkos vairāk nekā 750 vietās, viena no tām - Zaķusala

Lielās Talkas dienā no plkst.11.00 līdz 15.00 plānots sakopt vienu no Rīgas salām – Zaķusalu. Šobrīd plašā Zaķusalas teritorijā ir nepieciešama atkritumu savākšana. Talkā nāks arī ūdenslīdēji, kas palīdzēs ar atkritumu izvilkšanu no Daugavas.