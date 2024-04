Kustība “Par!” aicina grozīt likumu, ļaujot vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma.

Ņemot vērā, ka kriminālatbildība Latvijas Republikā personām iestājas no 14 gadu vecuma, tas nozīmē, ka jau četrpadsmit gadīgai personai būtu jāapzinās noziedzīga nodarījuma bīstamību un kaitīgumu. Jāņēm vērā, ka Darba likums paredz, ka no 15 gadiem personu var nodarbināt patstāvīgā darbā un no 16 gadu vecuma persona iegūst tiesības noslēgt darījumus par savu brīvo mantu, kā arī personas apliecinoša dokumenta obligātums ir noteikts jau no 15 gadu vecuma. Turklāt personas no 16 gadu vecuma jau var iniciēt un atbalstīt kolektīvo iesniegumu iesniegšanu Saeimā un pašvaldībās, izmantojot portālu manabalss.lv.