VIDEO: kā sevi pasargāt no krāpnieku izliktajām lamatām spēkratu tirgū?

Pērkot lietotu auto, “iegrābties” ir pavisam vienkārši – vidēji, vismaz vienai trešdaļai no ārvalstīm ievesto spēkratu pirms reģistrācijas Latvijā tiek koriģēts odometra rādījums. To apstiprina arī viens no Facebook.com popularitāti guvušās lapas “Autodetektīvs” autoriem Agris. Pēdējais pašu veidotais pētījums atklājis, ka vidēji vienam auto tiek notīti aptuveni 120 000 km, taču netrūkst arī ekstrēmu piemēru.