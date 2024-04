Kadirovam pietuvināts uzņēmējs ieguldīs naudu Andrejostas attīstībā: VDD nesaskata drošības riskus

Rīgas mērs Vilnis Ķirsis un AAE uzņēmējs un nekustamo īpašumu attīstītāja kompānijas "Eagle Hills" vadītājs Ali Alabbars šā gada sākumā parakstīja sadarbības memorandu par Andrejsalas apkaimes teritorijas attīstību. Minētās teritorijas pieder privātam uzņēmumam, nevis Rīgas domei. Attīstības projektos 15 gadu laikā tika solīts ieguldīt vairāk nekā trīs miljardus eiro. Parakstot sadarbības memorandu, puses apņēmās mērķtiecīgi sadarboties, lai attīstītu Andrejsalas apkaimi. Rīgas ilgtspējīgas plānošanas stratēģijā Andrejsalas apkaime ir noteikta kā stratēģiskas nozīmes pilsētas attīstības teritorija, kuras unikālo atrašanas vietu un vērtību novērtē arī AAE investors, atzīstot to par vienu no perspektīvākajām pilsētvides attīstības iespējām Ziemeļeiropā. Iniciatīva par sadarbības memoranda parakstīšanu nākusi no investora, un Rīgas dome tam atsaukusies. Sadarbības memorandā pilsēta neesot uzņēmusies nekādas konkrētas saistības, vienošanās esot vispārīga