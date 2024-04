Platformā "Manabalss" vāc parakstus par vairāku novadu atdalīšanu

Iniciatīvas autors aicina Saeimu atjaunot vairāku novadu administratīvās robežas, kādas tās bija līdz 2021.gada 30.jūnijam, proti, Babītes novadu atdalot no Mārupes novada, Carnikavas novadu atdalot no Ādažu novada, Garkalnes novadu atdalot no Ropažu novada, Ikšķiles novadu atdalot no Ogres novada, Kandavas novadu atdalot no Tukuma novada, Ozolnieku novadu atdalot no Jelgavas novada, Rojas novadu atdalot no Talsu novada. Tāpat tiek aicināts saglabāt Varakļānu novadu, to nepievienojot ne Madonas, ne Rēzeknes novadam, kā arī neapvienot Daugavpili ar Augšdaugavas novadu, Jelgavu ar Jelgavas novadu, Liepāju ar Dienvidkurzemes novadu un Ventspili ar Ventspils novadu.