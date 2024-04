Pie Jāņupes migrē krupji: autovadītājiem jāuzmanās

Šogad šāds punkts konstatēts Olaines novada pašvaldībā pie Jāņupes karjera. Auto, moto un kvadraciklu plūsma šķērso krupju migrācijas ceļu, tādēļ te izdzisušas daudzas krupju dzīvības. Taču šajā nedēļā vēl varētu būt vēl kāds krupis, kas mēro ceļu no mežmalas uz karjeru.



DAP aicina Olaines pagasta un Jāņupes iedzīvotājus šajā nedēļā apmeklēt no jauna atklāto migrācijas posmu un palīdzēt abiniekiem šķērsot ceļu, pārnesot tos pāri ceļam to iešanas virzienā.