Viedoklis: speciālie lidojumi – kurš pieņēma lēmumus un kur bija kļūdas

Ministru prezidents ir neaizstājama persona starptautiski. Neviens nevar aizstāt Ministru prezidentu sarunās ar citu Eiropas Savienības valstu līderiem. Eiropas Savienībai tuvojas daudzgadu budžeta pārskatīšana, kurā Latvijas sabiedrība sagaidīs, ka Ministru prezidents panāk pēc iespējas labāku rezultātu. Prognozēju, ka sarunas tiks organizētas, nerēķinoties ar to kādi komercreisi ir pieejami no Rīgas lidostas uz attiecīgo sarunu norises vietu. Līdz ar to var pastāvēt nepieciešamība Ministru prezidentam uz šīm sarunām doties ar speciālo reisu vai nedoties vispār.