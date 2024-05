Ukrainas bēgle Irina: "Latvijā jūtos gandrīz kā mājās"

Irina ir no Mikolajivas, Ukrainas ostas pilsētas, kuru okupanti aktīvi apšaudīja jau no iebrukuma pirmajām dienām. “Bumbas krita pavisam netālu no mūsu mājām... Vīram Latvijā bija ļoti attāli radinieku, kurus līdz tam nebijām pat satikuši. Bet, kad sākās karš, viņi mani ar meitu uzaicināja pie sevis. Atbraucām 2022. gada 14. martā,” stāsta Irina, kura tagad dzīvo Jelgavā.