Liepājniecei izkrāpti 1000 eiro! Policija brīdina par krāpniekiem

Vakar, 29. jnvārī, Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas liepājnieces, kura saņēma mobilajā telefonā īsziņu no nezināma tālruņa numuru, kurā norādīts, ka viņai ir pienākusi paciņa, bet šo paciņu nevarot piegādāt, jo trūkst adreses informācijas un lai šo adresi apstiprināju, jāuzspiež un norādītās saites.

Foto: Valsts policija

Sieviete saiti atvērusi, kur bija redzama mājaslapa, kas vizuāli atgādina Latvijas Pasta mājaslapu. Sieviete ievadīja prasīto informāciju – vārdu, uzvārdu, savas bankas kartes datus un vēlāk, tajā pašā dienā konstatēja, ka ar viņas kontu veiktas krāpnieciskas darbības. Noskaidrots, ka veikti seši dažādi pirkumi, radot kopējos materiālos zaudējumus vairāk nekā 1000 eiro apmērā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Pēdējās dienas iedzīvotāji saņem šādas īsziņas it kā no Latvijas pasta, taču, apzinoties, ka īsziņa izskatās aizdomīga, viņi sazinās ar Latvijas Pastu, vaicājot, vai viņi šo īsziņu ir sūtījuši.

Latvijas Pasts gan iedzīvotājiem atbildē norāda, gan arī publiski savā mājaslapā izlikuši paziņojumu, ka nekad ar sms vai e-pasta ziņu starpniecību neprasa klientiem ievadīt bankas konta vai maksājumu kartes datus, kā arī apstiprināt darbības ar Smart-ID/kodu kalkulatora kodu.

Jau iepriekš ziņots, ka krāpnieki mēdz nosūtīt īsziņas arī valsts iestāžu, piemēram, policijas un tiesas vārdā un līdzīgā veidā izvilināt pieejas datus iedzīvotāju bankas kontiem.

Valsts policija aicina nevērt vaļā šādām īsziņām pievienotās aizdomīgās saites, kas nesakrīt ar iestāžu oriģinālajām adresēm un neievadīt apšaubāmās vietnēs savus internetbankas un personas datus, kā arī neapstiprināt maksājumus, ja neesat pārliecināti par tiem!

Gadījumā, ja jums no konta ir izkrāpta nauda vai veikti pārskaitījumi no svešiem kontiem, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai jāsūta iesniegums elektroniski.