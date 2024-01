Autobusa vadītājs apdzen sastrēgumu. (Foto: Kaspars Škinčs/X)

Aculiecinieks satraukts par autobusa vadītāja rīcību – pilsētā apdzen sastrēgumu, bet pasažierus izlaiž ceļa vidū

Kāds aculiecinieks mikroblogošanas vietnē “X” dalījies ar pieredzēto – Rīgā, Avotu ielā “Rīgas satiksmes” 50. maršruta autobuss pa pretējo braukšanas joslu apdzinis sastrēgumā stāvošus auto, bet pasažierus izlaidis no pieturā no pretējās joslas, kas varētu būt diskutabli no pasažieru drošības aspekta.