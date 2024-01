Lai gan darbs ir interesants, patlaban Rīgā trūkst aptuveni 50 sabiedriskā transporta vadītāju. Tā dēļ jau esošajiem darbiniekiem nākas strādāt papildu stundas, informē "Rus.lsm.lv".

Šāda situācija liek "Rīgas satiksme" virzīt ideju atvieglot D kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu, kas nepieciešama autobusu vadītājiem. Šobrīd, lai vadītu autobusu, pēc B kategorijas vispirms jānodod uz C1 vai D1. "Rīgas satiksme" savukārt vēlas, lai cilvēki ar B kategorijas tiesībām uzreiz varētu mācīties par D.

"Gribam piesaistīt jaunus darbiniekus. Tā kā mūsu pašreizējais kolektīvs ir diezgan "gados": vidējais autobusu vadītāju vecums – stipri virs 50 gadiem. Citur Eiropā nav jāveic tik garš ceļš, lai iegūtu D kategoriju," komentē "Rīgas satiksmes" autobusu parka ekspluatācijas daļas vadītājs Aivars Vilnis.

Patlaban pēc Satiksmes ministrijas datiem vecuma grupā no 21 līdz 24 gadiem autobusu vadītāja apliecība ir tikai diviem cilvēkiem. No 25 līdz 34 gadiem – autobusus drīkst vadīt 963 cilvēki, no 55 līdz 64 gadiem – 13 565 un no 65 līdz 74 gadiem – 8 357 cilvēki.

Šobrīd D kategorijas tiesības var iegūt tikai no 24 gadu vecuma, taču saskaņā ar projektu par autobusa vadītāju varēs kļūt jau no 18 gadu vecuma. Tāpat, ja piedāvājumu pieņems, tad droši vien pārskatīs arī mācību programmas autoskolās. Satiksmes ministrijā saka, ka pagaidām tā ir tikai ideja un to vēl apspriedīs.