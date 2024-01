Jaungada brīvdienās ugunsgrēkos cieta četri un izglābts viens cilvēks

Sestdien, plkst.19.51, VUGD saņēma informāciju, ka Meiju ceļā Jelgavā piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī skan dūmu detektors. Ar autokāpņu palīdzību caur logu iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvoklī dega naktslampiņa un sadzīves mantas 0,2 m2 platībā. No sadūmotā dzīvokļa izglābts cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta un nodots NMPD mediķiem.

Plkst.22.17 saņemts izsaukums uz Balvu novada Vīksnas pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvokļa virtuvē pie krāsns dega grīda 2 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Tā kā mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors, ugunsdzēsēji glābēji kampaņas "Izglāb dzīvību - uzstādi un regulāri pārbaudi dūmu detektoru" to uzdāvināja.

VUGD atgādina, ka dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā mājoklī. Tas ar spalgas skaņas palīdzību brīdina par izveidojušos sadūmojumu, tādējādi sniedzot iespēju savlaicīgi pamanīt ugunsgrēku un izglābties.

Svētdien puspiecos vakarā Krasta ielā Rīgā divstāvu sabiedriskā ēkā pie ieejas dega tirdzniecības aparāts un sadzīves mantas 2,5 m2 platībā. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki.

Plkst.21.41 saņemts izsaukums uz Dārza ielu Dobelē, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā aizdegās Ziemassvētku eglīte 1 m2 un no tās starpstāvu pārsegums 1 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un nodots NMPD mediķiem.

Savukārt, 1.janvārī piecos no rīta Draudzības alejā Jēkabpilī piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega adventes vainags 0,5 m2 platībā. Mājokļa iemītnieki degošo vainagu nodzēsa pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās un evakuējās no dzīvokļa. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja un izvēdināja telpas.

Jaunajā gadā pirmais izsaukums tika saņemts jau trīs minūtes pāri pusnaktij. Aculiecinieki informēja, ka Ropažu novada Stopiņu pagastā visticamāk pirotehnisko izstrādājumu lietošanas rezultātā ir aizdegusies atkritumu konteineru nojume. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka Ropažu novada Stopiņu pagastā ar atklātu liesmu deg nojume un atkritumu konteineri 40 m2 platībā.

Pēc tam VUGD saņēma vēl 37 izsaukumus, kuros nelielā platībā dega atkritumi atklātā teritorijā vai atkritumu konteineros, kas visbiežāk bija dažādas degošas pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma kastes, kā arī no pirotehniskajiem izstrādājumiem vai nomesta izsmēķa aizdegušies sadzīves atkritumi konteinerā. Šādi izsaukumi saņemti Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Olainē, Jūrmalā, Limbažu novadā, Daugavpilī, Krāslavas novadā, Cēsu novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Mārupes novadā.

Pirmdien, piecos no rīta, Talsu novada Stendē dega vieglā automašīna 6 m2 platībā. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, cieta viens cilvēks, kas nodots NMPD mediķiem.

Plkst.14.18 saņemts izsaukums uz Zāģezeru Valkā, kur ezera ledū bija ielūzis cilvēks. Cilvēks izglāba cits makšķernieks pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji izglābto cilvēku nogādāja līdz NMPD mediķiem.

Plkst.16.25 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Dzirnavu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega tvaika nosūcējs 1 m2 platībā un griesti 1 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 15 cilvēki. Viens cilvēks notikumā cieta un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.17.03 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst.17.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Meistaru ielu Kuldīgā, kur vienstāva ražošanas ēkas kokmateriālu kaltē dega elektroinstalācija un koksnes putekļi 2 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās darbinieki bija uzsākuši ugunsgrēka dzēšanu ar ugunsdzēsības aparātu palīdzību. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts plkst.19.17.

Plkst.01.49 tika saņemts izsaukums uz Līvānu novada Sutru pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka un dzīvojamās mājas siena 110 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji izglāba 11 vistas un no liesmām nosargāja tehniku. Plkst.05.37 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Šorīt plkst.05.53 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Augšdaugavas novada Vaboles pagastu, kur dega vieglā automašīna 6 m2 platībā. Mēģinot dzēst liesmas, notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.07.13 degšana likvidēta.