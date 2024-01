Gadumijā viens cilvēks guvis nopietnus apdegumus no eglītes

LETA jau ziņoja, ka vecgada vakarā plkst.21.41 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Dārza ielu Dobelē, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā bija aizdegusies Ziemassvētku eglīte, bet no tās - starpstāvu pārsegums. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.

NMPD, neprecizējot konkrēto gadījumu, informēja, ka, aizdegoties Ziemassvētku eglītei, viens cilvēks guvis ļoti nopietnus apdegumus.

Pavisam Jaungada naktī NMPD mediķiem bijis ap 1000 izsaukumu, no tiem ap 200 pie cilvēkiem, kas guvuši traumas. Lai arī tas ir daudz, tomēr gūtās traumas nav smagas, vērtē NMPD. Gadumijā nav notikušas arī autoavārijas ar smagām sekām.

Pārsvarā traumas gūtas krītot vai svinētāju savstarpējos konfliktos alkohola reibumā. Kopumā Jaungadā iedzīvotāji alkoholu lietojuši neprātīgi daudz, liecina NMPD novērojumi, izbraucot uz notikumu vietām.